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Эдриан Ньюи: я не умел писать до шести лет и проводил время в одиночестве

Эдриан Ньюи: я не умел писать до шести лет и проводил время в одиночестве
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, как за счёт преодоления трудностей в детстве пришёл к успеху.

«Повлияли ли трудности в школе на мой жизненный путь? Я думаю, они должны были повлиять. Мне никогда особо не нравилась школа. Я ходил в монастырскую школу до шести лет, и в то время всё ещё не умел писать, потому что был левшой, и монахини заставляли меня сидеть на этой руке. У меня не очень хорошо получалось заводить друзей. Мне приходилось ехать на автобусе за 10 миль до школы, а это означало, что друзья, которые у меня были, были не из местных.

Поэтому я проводил много времени на каникулах в одиночестве, создавая масштабные модели Tamiya. Потом мне наскучило создавать чужие проекты, и я начал делать свои собственные, используя кусочки алюминия и стекловолокна. Мой отец был ветеринарным хирургом, но также большим автолюбителем. В гараже у нас был токарный станок и основное оборудование для металлообработки. На самом деле я представлял что-то своим мысленным взором, набрасывал это на лист бумаги и превращал в объект», — приводит слова Ньюи Top Gear.

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