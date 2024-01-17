В Lamborghini показали Urus Performante для полиции Дубая. У него 666 лошадиных сил

Компания Lamborghini Automobili показала специальную версию Urus Performante для полиции Дубая — ключи от автомобиля были переданы лично главе службы Ахмеду Мохаммеду бин Тани.

Lamborghini Urus Performante полиции Дубая Фото: Lamborghini

Автомобиль оснащён твин-турбо двигателем V8 мощностью 666 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Lamborghini Urus Performante полиции Дубая Фото: Lamborghini

Для нужд полиции Urus Performante оснащён в том числе бронированным ящиком для вооружения, откидным дисплеем для связи и специальным багажным отделением, в котором хранится служебное оборудование и дефибриллятор для оказания первой помощи.

Lamborghini Urus Performante полиции Дубая Фото: Lamborghini

Добавим, что это не первый суперкар полиции Дубая — в конце прошлого года правоохранительные органы показали состоящий на службе McLaren Artura. Для Lamborghini это тоже не первый опыт — ранее компания показала Urus Performante для итальянской полиции.