Источник: «Феррари» добилась снижения массы нового болида и уложилась в весовой лимит

Новый болид «Феррари» на сезон-2024 впервые уложился в весовой лимит, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, инженерам команды удалось снизить вес болида до 798 кг, что соответствует текущему установленному лимиту. В прошлом году автомобиль команды был на шесть кг тяжелее допустимого веса.

Сообщается, что снижение веса болида было основной задачей команды перед стартом нового сезона. Ожидается, что подобная мера принесёт «Феррари» до полутора десятых секунды выигранного времени на круге от своего прежнего результата. Также облегченный болид позволит лучше беречь шины, что также считалось проблемой итальянского коллектива.

Напомним, в Кубке конструкторов прошедшего сезона Формулы-1 «Феррари» заняла третье место. Трофей досрочно завоевала австрийская команда «Ред Булл».