Эксперт: не думаю, что Ферстаппен — «грязный» гонщик, хоть порой он и бывал агрессивен

Британский обозреватель Формулы-1 Дэвид Крофт отреагировал на мнение, что трёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является «грязным» гонщиком.

«Я не думаю, что Макс — «грязный» гонщик. Да, на начальном этапе карьеры он временами бывал чересчур агрессивен, но он поработал над этим моментом.

Думаю, что в следующий раз, когда Ферстаппен сойдётся в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, как в 2021 году, в том адском сезоне, он будет уже другим пилотом. К тому же теперь он знает, насколько хорош Льюис.

Льюис — семикратный чемпион мира, и он знает, что порой ему нужно быть агрессивнее. Я думаю, Льюис знает, что ему по силам бороться с Максом. Вот почему это было бы отличным шоу. Остаётся только надеяться, что «Мерседес» сможет приблизить свою машину к «Ред Булл», – приводит слова Крофта издание PlanetF1.