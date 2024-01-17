Кристиан Хорнер высказался о ходе разработки «Ред Булл» собственных моторов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу работы подразделения Red Bull Powertrains, в рамках которого команда планирует перейти на собственные силовые установки.

«Сейчас проделывается большой объём работы. Осталось 24 месяца до того, как двигатель будет установлен на RB22. Если брать индустрию по разработке двигателей, то это не такой уж большой срок, так что за очень короткий промежуток времени предстоит сделать ещё очень многое. Но я уверен, что у нас есть нужные люди и мы сможем добиться поставленных целей. На какой мы стадии? Мы пока не станем вдаваться в подробности того, где мы находимся, но могу сказать, что мы на верном пути. Хотя предстоит ещё немало. Мы конкурируем с производителями, имеющими многолетний опыт», — приводит слова Хорнера PlanetF1.