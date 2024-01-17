Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Пиастри может выиграть чемпионат в сезоне-2024

Бывший пилот Формулы-1 Ярно Трулли считает пилота «Макларена» Оскара Пиастри потенциальным претендентом на титул чемпиона мира в сезоне-2024.

«В качестве возможного претендента на победу в чемпионате я бы назвал Оскара Пястри, потому что у него потенциально конкурентоспособный Макларен и он может и дальше развивать свой талант после очень позитивного дебютного сезона. Австралиец продемонстрировал действительно хорошие качества.

Он быстр и достаточно стабилен. Чтобы иметь о нём ещё большее представление, нужно увидеть, как он борется с лучшими.

Противостояние в команде с гонщиком, который уже доказал свою состоятельность в лице Ландо Норриса, безусловно, будет захватывающим», — приводит слова Трулли Speedcafe.