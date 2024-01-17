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Хорнер оценил фактор Ферстаппена, если моторы «Ред Булл» будут неконкурентоспособными

Хорнер оценил фактор Ферстаппена, если моторы «Ред Булл» будут неконкурентоспособными
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу возможного недовольства пилота команды Макса Ферстаппена, если силовые установки австрийской команды, которые она в данный момент разработает в подразделении Red Bull Powertrains, окажутся неконкурентоспособными. По словам Хорнера, не только Макс, но и все в команде нацелены на самые высокие позиции и рассчитывают, что свои моторы позволят на них рассчитывать.

«Я не думаю, что дело только в Максе. В Формуле-1 мы все очень нетерпеливы. Все хотят быть конкурентоспособными. Это масштабное предприятие. Это смелая инициатива, но мы верим, что выбрали правильный путь», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Ранее Кристиан высказался о ходе разработки «Ред Булл» собственных двигателей.

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