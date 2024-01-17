Хорнер оценил фактор Ферстаппена, если моторы «Ред Булл» будут неконкурентоспособными

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу возможного недовольства пилота команды Макса Ферстаппена, если силовые установки австрийской команды, которые она в данный момент разработает в подразделении Red Bull Powertrains, окажутся неконкурентоспособными. По словам Хорнера, не только Макс, но и все в команде нацелены на самые высокие позиции и рассчитывают, что свои моторы позволят на них рассчитывать.

«Я не думаю, что дело только в Максе. В Формуле-1 мы все очень нетерпеливы. Все хотят быть конкурентоспособными. Это масштабное предприятие. Это смелая инициатива, но мы верим, что выбрали правильный путь», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Ранее Кристиан высказался о ходе разработки «Ред Булл» собственных двигателей.