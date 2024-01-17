В «Макларене» намерены подписать новый контракт с Ландо Норрисом

Продление контракта с Ландо Норрисом является приоритетной задачей для «Макларена» на фоне интереса со стороны «Ред Булл».

У 24-летнего британца контракт до конца 2025 года, но к нему проявляет интерес «Ред Булл», и директор команды Кристиан Хорнер признался, что его команда несколько разговаривала с Ландо за эти годы.

Выступая на презентации ливреи «Макларена» 2024 года, исполнительный директор Зак Браун заявил о своём желании сохранить состав пилотов неизменным в обозримом будущем.

«Моя главная задача — подобрать нужных людей и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Это Андреа и вся команда.

Когда у вас есть желание вернуться к победе в чемпионате мира, вам нужны менеджмент, технологии и инфраструктура и, конечно же, два гонщика, выступающих в Гран-при. Всё это у нас есть.

У нас есть контракт с Ландо ещё на пару лет. Конечно, мы ведём с ним постоянный диалог. Он начинает обдумывать своё будущее, как и мы — 2026 год уже не за горами, и мы понимаем, что сохранить Ландо и Оскара — это ключевой элемент, который является для нас приоритетным», — сказал Браун.