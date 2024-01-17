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Брабек увеличил отрыв от Бранча после 10-го этапа «Дакара»

Брабек увеличил отрыв от Бранча после 10-го этапа «Дакара»
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Сегодня, 17 января, завершился 10-й этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал Рики Брабек (Monster Energy Honda Team).

Темп на спецучастке поначалу задавал Мартин Михек, но после 90 километров инициативу перехватил Росс Бранч. Однако райдер из Ботсваны не смог удержать преимущество — на отметке 180 километров лучшее время было уже у Рикки Брабека. Именно он в итоге выиграл этап, на две секунды опередив Хосе Игнасио Корнехо Флоримо и на 20 — Адриена ван Беверена. Заводская команда «Хонды» таким образом заняла сегодня три верхние позиции.

Бранч закончил спецучасток с седьмым временем — Брабеку он уступил без четверти четыре минуты и в общем зачёте уступает лидеру гонки почти 11 минут. Не так далеко от лидера ван Беверен и Корнехо Флоримо — в 12 и 14 минутах позади. Учитывая, что именно Брабеку предстоит открывать предпоследний этап, а также непредсказуемый характер ралли-рейдов, шансы на победу сохраняют все четверо.

«Дакар»-2024, 10-й этап. Мотоциклы:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 3:51.39.
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +00:00:02.
3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +00:00:20.
4. Дэниел Сандерс (GASGAS) +00:00:47.
5. Харит-Ноа (SHERCO) +00:01:55.

Общий зачёт пилотов после 10 этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 44:45.28.
2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +00:10:54.
3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +00:11:46.
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +00:13:48.
5. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +00:32:43.

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