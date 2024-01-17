«Только он». Эдди Джордан назвал пилота, способного бросить вызов Ферстаппену в 2024 году

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан выразил уверенность, что только гонщик «Феррари» Шарль Леклер сможет бросить вызов пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в следующем сезоне.

«Я многое видал. После первых тестов в Сильверстоуне мне стало ясно, что Михаэль Шумахер бросит вызов Айртону Сенне. С самого же начала он оказался невероятно быстр. Мы даже подумали, что секундомер работает неправильно.

Сейчас я вижу только одного соперника для Макса. Это Шарль Леклер. Но в этом году «Феррари» должна добиться успеха в создании автомобиля, не уступающего болиду «Ред Булл». В противном случае в команде может возникнуть напряжение», — приводит слова Джордана F1-Insider.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу возможного недовольства Ферстаппена, если силовые установки австрийской команды окажутся неконкурентоспособными.