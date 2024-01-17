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В Италии заметили новый Lamborghini. Это преемник Huracan с гибридным двигателем

В Италии заметили новый Lamborghini. Это преемник Huracan с гибридным двигателем
Прототип преемника Lamborghini Huracan
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На дорогах Сант-Агата-Болоньезе замечен новый спорткар Lamborghini в камуфляжной раскраске. Автомобиль станет преемником модели Huracan и получит гибридную силовую установку.

Профиль новинки напоминает своими очертаниями Huracan, однако задняя часть получила иной дизайн. Предполагается, что во внешности новинки также найдут своё отражение элементы представленного в прошлом году Revuelto.

Права на видео принадлежат Varryx. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Varryx.

Ожидается, что под капотом у автомобиля будет гибридный двигатель V8, причём турбины будут подключаться лишь по достижении 7000 оборотов в минуту. Специалисты также предполагают, что этот двигатель будет мощнее V10, установленного на Huracan. Для сравнения, гибридный V8 Revuelto развивает в общей сложности 1015 лошадиных сил, в то время как мощность V10 на Huracan составляет 610 л. с.

Официальная премьера преемника Huracan ожидается в этом году.

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