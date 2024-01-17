Алонсо: сезон-2023 был невероятным для нас, но сезон-2024 может быть ещё лучше

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1.

«Если в новом году мы сделаем шаг назад, это будет плохим результатом, поэтому мы должны и дальше двигаться вперёд. Мы завершили сезон на пятом месте в Кубке конструкторов, и мы должны улучшить этот результат в новом сезоне. Четвёртое, третье, второе место будут хорошим результатом.

Мы все сосредоточены, после того как вернулись на базу. Все в команде полностью отдаются своему делу. Мы сейчас едины и готовы работать по 24 часа в сутки, семь дней в неделю перед стартом нового сезона. Все выкладываются на 100 процентов. Сезон 2023 года был невероятным, но 2024-й может быть ещё лучше», – сказал Алонсо в ролике, опубликованном пресс-службой команды.