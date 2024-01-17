Петров рассказал, как новый босс «Хааса» Комацу пытался сохранить его в «Лотус-Рено»

Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился воспоминаниями о работе с японцем Аяо Комацу, в январе возглавившем американскую команду «Хаас».

«В мой первый сезон в Формуле 1 мы проводили вместе с Аяо очень много времени — с утра до вечера сидели за компьютером. В тот момент он ещё учился, нарабатывал опыт, необходимый для повышения до гоночного инженера — но уже знал очень много и уже понимал, как настраивать машину. А когда стал гоночным инженером, работать с ним было очень легко.

Все гоночные инженеры Формулы 1 — умные и понимающие люди. Поэтому главное — чтобы гонщик и инженер сошлись характерами и понимали и дополняли друг друга. Если инженер понимает тебя с полуслова, это сильно облегчает работу, помогает быстрее найти верное направление и дальше по нему продвинуться. И с Аяо мы как раз очень хорошо понимали друг друга. Когда я жил в Англии неподалеку от базы команды, он не раз приезжал ко мне — и мы даже в игре на PlayStation (которую я использовал для знакомства с трассами) пробовали работать с настройками, чтобы улучшить наше взаимопонимание и работу с автомобилем.

Что касается последнего назначения, то я всегда видел в Аяо огромный потенциал. Для меня было очевидно, что он не задержится на позиции гоночного инженера, что у него большое будущее. Он многое видит и понимает — и не боится высказывать своё мнение. К примеру, когда в 2011 году дело шло к прекращению моего сотрудничества с Lotus, Аяо всячески выступал за то, чтобы оставить меня в команде.

Да, его ждёт нелёгкая работа — теперь ему подчиняется гораздо больше людей, чем раньше. Но, с другой стороны, не стоит думать, что гоночный инженер плотно работает только с теми, кто ездит на этапы, или сосредоточен исключительно на настройке машины. Вне гоночных уикендов он работает со всей командой и активно вовлечён в процесс доработки машины. Так что в целом у Аяо есть всё необходимое для новой роли. Я уверен, что его ждёт большее будущее и рад за него», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».