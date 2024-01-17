Стал известен главный кандидат на место технического директора «Хааса» после ухода Ресты

Главный конструктор «Хааса» Андреа де Зордо является главным кандидатом на должность технического директора коллектива, сообщает The Race.

По информации источника, именно де Зордо заменит Симоне Ресту, который оставил пост технического директора американской команды и вернулся в «Феррари», где работал ранее.

Новый руководитель команды Аяо Комацу отказался комментировать кадровые перестановки.

Ранее сообщалось, что Реста, трудившийся в «Хаасе» с 2021 года, покинул коллектив, потому что больше не находил мотивации. На решение специалиста повлиял тот факт, что команда завершила чемпионат на последнем месте в Кубке конструкторов в минувшем сезоне. В 2023 году американский гоночный коллектив набрал всего 12 очков.