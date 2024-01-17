«Я тоже много матерюсь». Новый глава «Хааса» Комацу — о Штайнере

Новый руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу высказался о бывшем главе коллектива Гюнтере Штайнере, который на прошлой неделе оставил свой пост.

«Я здесь не для того, чтобы заменить личность Гюнтера Штайнера, он совсем другой человек, и у него совсем другие сильные и слабые стороны, чем у меня.

Я не пытаюсь быть кем-то другим. Джин Хаас знает это, и, если бы он хотел заменить Гюнтера Штайнера на кого-то, похожего на него, он бы назначил не меня. Джин хотел чего-то другого, поэтому я просто постараюсь быть лучшей версией самого себя.

Что у нас общего? Я тоже много матерюсь», — приводит слова Комацу The Race.

Ранее, до перестановок, Аяо Комацу занимал в американском коллективе пост директора по инжинирингу.