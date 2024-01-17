Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я тоже много матерюсь». Новый глава «Хааса» Комацу — о Штайнере

«Я тоже много матерюсь». Новый глава «Хааса» Комацу — о Штайнере
Комментарии

Новый руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу высказался о бывшем главе коллектива Гюнтере Штайнере, который на прошлой неделе оставил свой пост.

«Я здесь не для того, чтобы заменить личность Гюнтера Штайнера, он совсем другой человек, и у него совсем другие сильные и слабые стороны, чем у меня.

Я не пытаюсь быть кем-то другим. Джин Хаас знает это, и, если бы он хотел заменить Гюнтера Штайнера на кого-то, похожего на него, он бы назначил не меня. Джин хотел чего-то другого, поэтому я просто постараюсь быть лучшей версией самого себя.

Что у нас общего? Я тоже много матерюсь», — приводит слова Комацу The Race.

Ранее, до перестановок, Аяо Комацу занимал в американском коллективе пост директора по инжинирингу.

Материалы по теме
Гюнтер Штайнер раскрыл детали своего увольнения из «Хааса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android