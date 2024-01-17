Пилот «Ауди» Экстрём спас лидерство Сайнса на «Дакаре», сняв колесо со своей машины

Примечательный эпизод произошёл во время 10-го этапа соревнований среди внедорожников на ралли-марафоне «Дакар-2024».

Шведский гонщик Маттиас Экстрём, выступающий за команду «Ауди», помог лидеру зачёта испанцу Карлосу Сайнсу, отдав ему колесо со своей машины. На тот момент Сайнс трижды получил прокол и уже не имел запасных колёс, поскольку по правилам с собой можно брать лишь две «запаски». Не осталось «запасок» и у шведа.

Экстрём смог завершить этап, но с огромным проигрышем на финише. Теперь ему, вероятно, грозит штраф за пропуск контрольных точек.

Напомним, после 10 этапов Сайнс возглавляет общий зачёт. На втором месте располагается многократный чемпион мира по ралли француз Себастьен Лёб.