Эллисон: Хэмилтон и Расселл стали бы чемпионами при соответствующем оснащении

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон считает, что пилоты команды, британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, смогли бы стать чемпионами мира на машине чемпионского уровня.

«Пилотам нужно, чтобы им предоставили оборудование. Льюис семь раз доказал, что он является материалом чемпионского уровня, он самый результативный гонщик в 2023 году, который не выступает за «Ред Булл».

Джордж допустил одну или две ошибки, и мы видели его по-настоящему сильные выступления в ряде гонок. Это был хороший опыт для него. Уверен, что оба смогли бы стать чемпионами мира при соответствующем оснащении», — приводит слова Эллисона Sky Sports.

Ранее известный британский обозреватель Питер Уиндзор высказался о карьерных перспективах Хэмилтона.