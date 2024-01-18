Комацу рассказал, как будет устроена работа в «Хаасе» после того, как он стал директором

Новый директор команды «Хааса» Аяо Комацу дал комментарий по поводу того, как будет устроена работа в «Хаасе» после его прихода на новый пост.

«Когда мне предоставили возможность стать директором команды, я дал понять Джину, что мне нет смысла заниматься маркетингом и пытаться получить спонсорскую поддержку, потому что это не то, что я умею.

Мне нужен кто-то другой, кто является экспертом в этой области, чтобы управлять ею, тогда я смогу сосредоточиться на технической стороне, пытаясь создать организацию, в которой мы сможем улучшить техническую сторону команды.

Конечно, эта команда очень много значит для меня, потому что я здесь с самого первого дня. Я знаю, каким потенциалом она обладает.

Поэтому в некоторых областях я могу сказать: «О, может быть, вы можете посмотреть, как сделать что-то по-другому». В этом смысле у нас нет недостатка в идеях. Есть множество областей, на которые мы можем обратить внимание, чтобы улучшить команду», — приводит слова Комацу Speedcafe.