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Джеймс Эллисон продлил контракт с «Мерседесом»

Джеймс Эллисон продлил контракт с «Мерседесом»
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон продлил соглашение с командой из Брэкли.

«Формула-1 принесла мне много удачи, но не было ничего более значимого, чем ответ на призыв Тото (Вольфа) присоединиться к «Мерседесу» в 2017 году. Для меня большая честь продолжать это приключение, работать вместе с блестящими коллегами и вместе бороться за успех в чемпионате», – приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, Эллисон присоединился к «Мерседесу» в 2017 году и вместе с командой добился пяти подряд побед в Кубке конструкторов. Также в период работы Джеймса в «Мерседесе» пилот Льюис Хэмилтон четыре раза становился чемпионом Формулы-1.

Отметим, что Эллисон в определённый момент покидал пост технического директора команды, но в апреле 2023 года вновь вернулся.

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