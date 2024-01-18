Вольф прокомментировал продление контракта с Эллисоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал продление контракта с техническим директором команды Джеймсом Эллисоном.

«Я очень рад, что Джеймс посвятил свое долгосрочное будущее команде. Проще говоря, он является самым впечатляющим техническим лидером в нашем спорте. Его дух гладиатора, а также знания, опыт и решимость делают его непревзойдённым. Однако его влияние и воздействие не ограничивается только этим. С тех пор как он присоединился к команде в 2017 году, он стал ключевым союзником и спарринг-партнёром для меня лично. Мы можем бросить друг другу открытый и честный вызов; это воплощение культуры «жёсткой любви» в команде, которая жизненно важна для того, чтобы помочь нам всем показать себя с наилучшей стороны.

Но самое главное, Джеймс — настоящий друг, на которого можно положиться не только в моменты успеха, но и в трудную минуту. Мне было очень приятно работать с ним на протяжении последних семи лет, и я с нетерпением жду продолжения этого сотрудничества», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.