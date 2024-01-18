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Россиянин стал гонщиком киберспортивной команды «Феррари»

Россиянин стал гонщиком киберспортивной команды «Феррари»
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Россиянин Михаил Стаценко стал боевым гонщиком киберспортивной команды Ferrari Esports.

Отмечается, что в предстоящем сезоне Стаценко будет выступать в виртуальных гонках на выносливость GT3.

Напомним, 24-летний Стаценко ранее являлся пилотом команды Ek-Alga. В составе команды он стал победителем турнира Фиджитал Игры 2, проходившего в Казани в ноябре 2023 года в дисциплине Фиджитал-гонки.

В 2022 году Стыценко принимал участие в чемпионате по цифровому автоспорту, который организовывали SMP Racing. Главной звездой чемпионата стал Александр Смоляр – один из самых быстрых российских пилотов, на счету которого есть победы в гонках чемпионата Формулы 3.

Пять этапов Всероссийского чемпионата по симрейсингу проходили 22 и 23 октября, 12 и 13 ноября и 3 декабря 2022 года.

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