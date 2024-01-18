Знаменитый лыжник Клебо отреагировал на просьбу потренировать Леклера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал забавную фотографию на беговых лыжах.

Один из пользователей отреагировал на фото упавшего на лыжах Леклера и обратился к пятикратному олимпийскому чемпиону, девятикратному чемпиону мира, четырёхкратному обладателя Кубка мира Йоханнесу Клебо.

«Здесь есть место для тренировок!», — написал он

«Ха-ха, определенно», — ответил Клебо.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. «Феррари» в 2023 году заняла третье место в Кубке конструкторов.