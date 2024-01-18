Петров и Сироткин впервые выступят в международных гонках с 2020 года

Организаторы престижного гоночного марафона «24 часа Дубая» представили список экипажей, которые выступят на гонке. В общей сложности участие в заезде примут 50 экипажей, в том числе 21 российский гонщик.

Примечательно, что впервые после начала специальной военной операции (СВО) в международных соревнованиях будет представлена программа SMP Racing. Гонщик программы Александр Смоляр принимал участие в Формуле-3 в 2022 году, но без какого-либо брендинга программы.

В экипаже SMP Racing на Porsche 911 GT3 Cup выступят пять пилотов: Сергей Сироткин, Виталий Петров, Александр Смоляр, Александр Болдуев и Денис Ременяко.

Отметим, что Петров в Сироткин в международных гонках выступят впервые с 2020 года. Сергей в 2020-м принимал участие в GT World Challenge Europe Endurance Cup, а последняя международная гонка Виталия датируется 2019 годом («24 часа Ле-Мана»).