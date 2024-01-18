«Могут быть сюрпризы». Названы инсайды о переговорах «Феррари» с Сайнсом

Переговоры по продлению контракта между Карлосом Сайнсом и «Феррари» развивается медленнее, чем того можно было ожидать. Об этом информирует Formu1a.uno.

Сообщается, что «Скудерия» всерьёз настроена строить состав пилотов исключительно вокруг Шарля Леклера – именно продлению соглашения с монегаском будет отдан приоритет.

По сведениям источника, какой-то проблемы в случае с Шарлем возникнуть не должно, и контракт будет долгосрочным (минимум на три года).

Также сообщается, что «варианты с заменой Сайнса, которые сейчас цитируются в некоторых СМИ, не в полной мере отражают всей картины, и то, что произойдёт, может стать сюрпризом».

«Следующие несколько недель будут очень интересными», — подчеркнули в издании, обсуждая ситуацию с Сайнсом.

При этом подчёркивается, что цель руководителя команды Фредерика Вассёра – урегулировать ситуацию с контрактами до Бахрейна, хотя на это и может уйти немного больше времени.