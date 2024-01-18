Стало известно будущее Гран-при Сингапура после коррупционного скандала

Правительство Сингапура сообщило, что проведению Гран-при Сингапура Формулы-1 ничего не грозит, несмотря на то, что министр транспорта страны Субраманиам Исваран оставил свой пост в связи с предъявлением ему обвинений в коррупции. Расследование было посвящено связям Исварана с миллиардером по имени Онг Бенг Сенг, который владеет правами на проведение Гран-при Сингапура.

«Условия всех соглашений были тщательно изучены правительством. Было проведено независимое консультационное исследование.

На данный момент ничто не указывает на то, что контракты Формулы-1 или другие контракты могут быть пересмотрены. Все приготовления к Гран–при Сингапура Формулы-1 в 2024 году, который запланирован на 20-22 сентября 2024 года, идут полным ходом», — приводит Autosport текст официального пресс-релиза правительства Сингапура о проведении Гран-при Формулы-1.

Гран-при Сингапура имеет с Формулой-1 контракт до 2028 года.