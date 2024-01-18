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Ральф Шумахер назвал команду и пилота, которые бросят вызов «Ред Булл» и Ферстаппену

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил уверенность, что немецкая команда «Мерседес» станет главным конкурентом австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» в новом сезоне «Королевских гонок». Такое мнение он высказал во время выступления в подкасте Formula For Success. Об этом информирует VNExplorer.net.

Что касается пилотов, то вызов Максу Ферстаппену в 2024 году, как считает Шумахер, бросить сможет Ландо Норрис, представляющий британскую команду «Макларен».

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам прошлого сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен.

Ранее Шумахер объяснил, почему не рассматривает «Феррари» как главного конкурента для «Ред Булл» в 2024 году.