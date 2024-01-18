«Это отличает чемпионов». Эдриан Ньюи назвал самое важное качество для гонщиков

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о наиболее важном качестве для гонщиков, обладатели которого способны добиваться успеха и становиться чемпионами.

«Я назову эгоизм, хотя не следует его путать со подлостью. «Сосредоточенность", вероятно, более подходящее слово. Если умеешь отстраняться от других вещей, когда занимаешься делом, то это то как раз то, что нужно.

Другая ключевая вещь – умение сохранять ясность ума. Я не буду называть никаких имён, но есть некоторые гонщики, которые могут быстро пилотировать в течение определённого периода времени, но ты понимаешь, что в этот процесс у них вовлечён каждый нейрон. Однако у них ничего не остаётся, чтобы думать, как разворачивается гонка, как улучшить машину, как контролировать работу шин. Умение справляться с этим и отличает чемпионов мира», — приводит слова Ньюи Top Gear.