«Альфа Таури» удалила переименованный аккаунт в соцсети после слухов о новом названии

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» вновь внесла интригу в вопрос нового названия коллектива, удалив аккаунт в социальной сети.

Накануне в СМИ появилась информация о новом названии «Альфа Таури». Возникло предположение, что команда будет выступать под именем Visa Cash App Racing Bulls. Позднее эта информация получила подтверждение, так как коллектив переименовал свой официальный аккаунт в известной социальной сети на visacashapprb, что расшифровывается как Visa Cash App Racing Bulls, где первые три слова посвящены титульному спонсору.

Однако сегодня утром переименованный аккаунт команды в социальной сети был удалён, после того как СМИ активно начали распространять информацию о новом названии «Альфа Таури».