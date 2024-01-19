В США в результате аварии погиб мужчина, врезавшийся в ограждения трассы Гран-при Майами

В Майами (США) рядом с трассой Формулы-1 произошла серьёзная авария с летальным исходом, сообщает wsvn.

Фото: Кадр из трансляции

По информации источника, водитель автомобиля Dodge Coupe потерял управление и врезался в бетонные ограждения дороги, после чего его автомобиль перелетел их, несколько раз кувыркнулся в воздухе, зацепил несколько пальм и приземлился на трассу Формулы-1. Мужчина, находившийся в машине, вылетел после столкновения. Сообщается, что он скончался на месте в результате полученных травм. Причины аварии будут установлены позже в результате расследования.

Гран-при Майами впервые появился в календаре Формулы-1 в 2022 году. В минувшем сезоне победителем гонки стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.