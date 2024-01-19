На аукцион выставлена самая мощная Maserati. Таких машин лишь 12 в мире

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 31 января в Париже, выставлен один из самых редких автомобилей Maserati — MC12 Versione Corsa, который выпущен тиражом лишь в 12 экземпляров. Ожидаемая стоимость лота — € 2,8–3 млн.

Maserati MC12 Versione Corsa Фото: rmsothebys.com

Автомобиль Maserati MC12 изначально создавался для выступления в чемпионате FIA GT — с этой машиной итальянская марка дважды становилась чемпионом в зачёте производителей и шесть раз побеждала в зачёте команд.

Maserati MC12 Versione Corsa Фото: rmsothebys.com

Для омологации автомобиля Maserati выпустила 62 дорожных MC12, однако позднее появилась модификация Versione Corse. Этот трековый суперкар создан на базе гоночного MC12 GT1 — он не сертифицирован для дорог общего пользование, а использовать его можно только на трассе.

Maserati MC12 Versione Corsa Фото: rmsothebys.com

У Versione Corse такой же 6-литровый двигатель V12, как у гоночной версии, однако он не ограничен рестриктором, который требовался по правилам FIA GT, и выдаёт 755 лошадиных сил. Таким образом, выставленная на аукцион машина считается самой мощной в истории Maserati, отмечается в описании лота от RM Sotheby's. До 200 км/ч эта машина разгоняется за 6,4 секунды, а её максимальная скорость — 326 км/ч.

Интерьер Maserati MC12 Versione Corsa Фото: rmsothebys.com

Добавим, что на этом же парижском аукционе для покупки будет доступна гоночная Ferrari 1960 года — за неё хотят вчетверо больше денег.