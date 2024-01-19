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Женщина, победившая второй раз в истории «Дакара», высказалась о своём выступлении

Женщина, победившая второй раз в истории «Дакара», высказалась о своём выступлении
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Испанская гонщица Кристина Гутьеррес Эрреро прокомментировала победу, одержанную в престижном ралли-марафоне «Дакар»-2024. Кристина выступала в категории «Челленджер» (мотовездеходы-прототипы). Ближайшего преследователя, американца Митчелла Гатри, она опередила более чем на полчаса. На последнем этапе Гатри упустил 25-минутное преимущество из-за проблем с трансмиссией.

Отметим, что единственной женщиной, побеждавшей в «Дакаре» до Гутьеррес Эрреро, была Ютта Кляйншмидт, которая первенствовала в 2001 году в зачёте внедорожников.

«Я всегда старалась бороться вплоть до финиша. Мы не знали, что произошло, до последних километров. Было приложено немало усилий, ведь я понимала, что 25 минут – это много. Очень рада и горжусь командой.

Конечно, сейчас я по-настоящему счастлива. Особенно часто я думаю о семье, о детях в больнице в Бургосе, а также о Карлесе Фальконе, испанце, который погиб на этом «Дакаре». Один из моих принципов — никогда не сдаваться. И я ему следовала. Я заставляла себя ехать до финиша, и это лучший финиш из возможных. Хочу сказать спасибо «Ред Булл» и всем в команде за то, что они подарили нам эту прекрасную машину», — приводит слова Гутьеррес Эрреро пресс-служба «Дакара».

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