Ральф Шумахер назвал босса команды Формулы-1, с которым не смог бы работать

Известный пилот Ральф Шумахер, говоря о своей карьере, рассказал, с каким боссом команды Формулы-1 не смог бы работать.

«Могло быть и хуже: я мог оказаться в команде Рона Денниса, так что я полностью счастлив, что этого не произошло. Я думаю, что не смог бы работать с таким человеком, поэтому я счастлив», – приводит слова Шумахера PlanetF1.

Отметим, что недавно король Великобритании Карл III наградил Денниса Орденом Британской Империи за развитие автоспорта и посвятил в рыцари.

Напомним, Рон Деннис являлся совладельцем и руководителем команды Формулы-1 «Макларен» с 1981 по 2009 год. При этом всего проработал в английской команде более 35 лет.

В сезоне-2023 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов с 302 очками в активе.