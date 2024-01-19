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Макс Ферстаппен выступит в престижной 24-часовой онлайн-гонке

Макс Ферстаппен выступит в престижной 24-часовой онлайн-гонке
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Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступит на престижной 24-часовой гонке, название которой iRacing 24 Hours of Daytona. При этом эта гонка является одной из крупнейших в мире автосимуляторов.

Отметим, что Макс Ферстаппен разделит виртуальную машину с пилотами Диого Пинто и Себастьяном Джобом. Киберспортивное событие запланировано на 20 января и начнётся в 11:15 мск на платформе Twitch.

В прошлом Ферстаппен уже участвовал в этом крупном 24-часовом соревновании по киберспортивным гонкам, так что недостатка в опыте у пилота «Ред Булл» нет.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам прошлого сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал Ферстаппен. При этом по ходу сезона-2023 Макс также досрочно стал трёхкратным чемпионом Формулы-1.

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