Стали известны пять самых дорогих спонсорских контрактов в Ф-1 на 2024 год

Издание Racingnews365 представило пятёрку самых дорогих спонсорских соглашений команд Формулы-1 на сезон 2024 года. Подчёркивается, что рейтинг составлен на основе открытых данных, разговоров с маркетологами и представителями команд.

Самым дорогим спонсорским контрактом стало соглашение между Oracle, компанией по производству программного обеспечения, и действующим обладателем Кубка конструкторов командой «Ред Булл». Сумма этой сделки оценивается в $ 90 млн. Отметим, что в пятёрку самых крупных контрактов вошла ещё одна сделка с участием австрийского коллектива.

Полностью список выглядит так:

1. Oracle — «Ред Булл» — $ 90 млн.

2. Aramco — «Астон Мартин» — $ 75 млн.

3. Petronas — «Мерседес» — $ 70 млн.

4. Stake — «Стейк» — $ 50 млн.

5. Bybit — «Ред Булл» — $ 40 млн.