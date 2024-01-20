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Экс-юниор «Ред Булл»: Марко вселяет в пилотов уверенность, если верит в них

Экс-юниор «Ред Булл»: Марко вселяет в пилотов уверенность, если верит в них
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Бывший участник юниорской программы «Ред Булл» Джек Кроуфорд поделился своим опытом работы со знаменитым советником команды, австрийцем Хельмутом Марко, славящимся бескомпромиссным подходом к молодым гонщикам.

«Он крайне интересная личность. Он очень прямолинеен, до крайности честен и иногда бывает груб. Он буквально говорит всё так, как есть. Интересный парень. И если он верит в пилотов, то вселяет в них большую уверенность. Таких людей очень мало.

Если бы за две недели до прихода в «Ред Булл» вы спросили меня, буду ли я в команде, то я бы ответил «нет», потому что ничего не подозревал. В 2019 году я выступал в мексиканской Формуле-4 и получил письмо от Хельмута довольно поздно, в октябре-ноябре. Он написал, что хочет встретиться», — сказал Кроуфорд в подкасте Track Limits.

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