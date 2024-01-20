Аль-Азхари победил во второй гонке второго этапа Ф-4 ОАЭ, Бедрин — 5-й, Попов — 11-й

Пилот команды Yas Heat Racing Кеану Аль-Азхари выиграл вторую гонку второго этапа Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, который проходит в этот уикенд на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Это уже третий подиум Аль-Азхари в пяти гонках сезона-2024.

С поул-позиции в гонке стартовал Кин Накамура-Берта. В первом повороте он сохранил за собой место во главе пелотона, но затем широко выехал в 16-м и пропустил на первое место Аль-Азхари. Вплоть до самого финиша Накамура-Берта прессинговал лидера, но так и не смог провести атаку и остался вторым.

На третье место прорвался лидер чемпионата Фредди Слейтер. По правилам реверсивной решётки победитель первой гонки уикенда стартовал 12-м, но совершил целую серию обгонов и в третий раз подряд поднялся на подиум.

Яркую гонку провёл и Никита Бедрин. Россиянин стартовал десятым, опередил нескольких соперников и прорвался в итоге на пятую позицию. Максимилиан Попов финишировал 11-м — и это его лучший в текущем сезоне результат.

Ф-4 ОАЭ. Второй этап, вторая гонка (топ-11):

1. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 14 кругов.

2. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) +1,326 сек.

3. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) +2,849.

4. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) +6,794.

5. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) +6,940.

6. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) +8,383.

7. Гэбриэл Стилп (Hitech Pulse-Eight) +9,654.

8. Зак Скулар (Yas Heat Racing Academy) +11,277.

9. Кай Дарьянани (Pinnacle Motorsport) +13,527.

10. Алвис Роделла (Xcel Motorsport) +14,222.

11. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) +18,209.

В общем зачёте Слейтер увеличил свой отрыв до 30 очков и тем самым гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы по итогам второго этапа. Аль-Азхари за счёт победы отыграл две позиции и поднялся на вторую строчку, а Никита Бедрин и Кин Накамура-Берта откатились на третье и четвёртое места. Топ-5 по-прежнему замыкает Рашид Аль-Дахери, а Максимилиан Попов расположился на 19-й строчке.

Ф-4 ОАЭ. Общий зачёт (топ-10):

1. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 92 очка.

2. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 62.

3. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) — 58.

4. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 57.

5. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) — 49.

6. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) — 39.

7. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) — 36.

8. Дориан Пен (Prema Racing) — 22.

9. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) — 20.

10. Гэбриэл Стилп (Hitech Pulse-Eight) — 16.

…19. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) — 0.

Заключительная гонка второго этапа Ф-4 ОАЭ стартует в воскресенье, 21 января, в 16:50 по московскому времени.