«Раньше я думал о Сенне». Герхард Бергер назвал лучшего пилота Ф-1 в истории

Бывший пилот Формулы-1, австриец Герхард Бергер назвал лучшего, по его мнению, гонщика «королевских гонок» в истории.

«Раньше я говорил, что Сенна является лучшим гонщиком всех времён, но мне кажется, что Ферстаппен немного лучше. Прежде я никогда не видел таких навыков», — приводит слова Бергера издание Kronen Zeitung.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира, переписал сразу несколько рекордов Формулы-1. Голландец выиграл 19 гонок из 22. Также он выиграл 10 гонок подряд, его победная серия стала длиннейшей в истории чемпионатов.

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