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«Альпин» показала фрагмент болида 2024 года

«Альпин» показала фрагмент болида 2024 года
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Команда Формулы-1 «Альпин» опубликовала в социальных сетях фрагмент болида, который будет представлен в наступившем году.

Фото: Alpine F1

Ранее сообщалось, что «Альпин» не сумела пройти обязательный краш-тест новой машины, организованный Международной автомобильной федерацией (ФИА). Говорилось, что проблема возникла из-за шасси, которое нужно было доработать.

По итогам сезона-2023 Формулы-1 французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата 120 очков.

Ранее «Мерседес» заявил, что по-прежнему ведёт карьеру Эстебана Окона, контракт с которым был заключён в 2015 году.

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