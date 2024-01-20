«Альпин» показала фрагмент болида 2024 года

Команда Формулы-1 «Альпин» опубликовала в социальных сетях фрагмент болида, который будет представлен в наступившем году.

Фото: Alpine F1

Ранее сообщалось, что «Альпин» не сумела пройти обязательный краш-тест новой машины, организованный Международной автомобильной федерацией (ФИА). Говорилось, что проблема возникла из-за шасси, которое нужно было доработать.

По итогам сезона-2023 Формулы-1 французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата 120 очков.

Ранее «Мерседес» заявил, что по-прежнему ведёт карьеру Эстебана Окона, контракт с которым был заключён в 2015 году.