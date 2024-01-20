Экс-пилот Ф-1 Бергер назвал главного конкурента «Ред Булл» в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер назвал, по его мнению, главного конкурента «Ред Булл» в предстоящем сезоне.

«Я смотрю на «Феррари» как на вторую команду. Фред Вассёр – новичок, и ему нужно было дать какое-то время. Прошёл год, и я считаю, что команда способна двигаться дальше.

Впрочем не стоит забывать, что «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном, Эдрианом Ньюи, Хельмутом Марко и Кристианом Хорнером является эталоном. Сильнейшее руководство и сильнейший гонщик. Будет тяжело превзойти их. Думаю, они снова окажется впереди», — приводит слова Бергера издание Kronen Zeitung.

В минувшем сезоне «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов. Шарль Леклер стал пятым в личном зачёте, Карлос Сайнс-младший – седьмым.