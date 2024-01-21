Эллисон: в межсезонье команды Ф-1 не испытывают ничего, кроме страха и тревоги

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о том, как команды Формулы-1 переживают межсезонье.

«В это время года невозможно испытывать что-то кроме тревоги, волнения и страха. Вот те эмоции, которые вы чувствуете. Думаю, даже «Ред Булл», после года великолепных выступлений, не могут спать спокойно, потому что никто не знает, чем занимаются остальные.

Хотя у нас есть определённая надежда на то, что некоторые из наиболее злобных характеристик задней части машины станут дружелюбней, а управление станет приятней. Пока это симуляция, но у нас есть основания полагать, что мы добились некоторого прогресса.

Будет ли этого достаточно, покажет время. Но мы знали о проблемах, выдвинули гипотезу и устранили причины», — приводит слова Эллисона издание Speedcafe.