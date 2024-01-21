Патрик Хэд рассказал о том, как «Уильямс» упустил шанс подписать контракт с Хэмилтоном

Бывший технический директор «Уильямса» Патрик Хэд поделился историей, как бывший владелец британской команды Фрэнк Уильямс пытался заполучить нынешнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в свой коллектив в начале карьеры пилота.

«Они (семья Хэмилтонов) позвонили и спросили, можем ли мы встретиться. А потом пришли ко мне и сказали, что Рон Деннис и «Макларен» от них отказались.

В то время мы сотрудничали с BMW, и Фрэнк (Уильямс) позвонил директору компании Марио Тайссену и сказал: «Слушай, этот парень может оказаться невероятно хорош, и он сам пришёл к нам с просьбой ему помочь».

Марио сказал, что в BMW не готовы оказать финансовую помощь, а «Уильямс» просто был не в том финансовом положении, чтобы выделить средства для выступлений Льюиса. Фрэнк был очень недоволен, так как он мог бы заполучить Льюиса в «Уильямс», – приводит слова Патрика Хэда Racingnews365.