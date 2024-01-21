Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Патрик Хэд рассказал о том, как «Уильямс» упустил шанс подписать контракт с Хэмилтоном

Патрик Хэд рассказал о том, как «Уильямс» упустил шанс подписать контракт с Хэмилтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший технический директор «Уильямса» Патрик Хэд поделился историей, как бывший владелец британской команды Фрэнк Уильямс пытался заполучить нынешнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в свой коллектив в начале карьеры пилота.

«Они (семья Хэмилтонов) позвонили и спросили, можем ли мы встретиться. А потом пришли ко мне и сказали, что Рон Деннис и «Макларен» от них отказались.

В то время мы сотрудничали с BMW, и Фрэнк (Уильямс) позвонил директору компании Марио Тайссену и сказал: «Слушай, этот парень может оказаться невероятно хорош, и он сам пришёл к нам с просьбой ему помочь».

Марио сказал, что в BMW не готовы оказать финансовую помощь, а «Уильямс» просто был не в том финансовом положении, чтобы выделить средства для выступлений Льюиса. Фрэнк был очень недоволен, так как он мог бы заполучить Льюиса в «Уильямс», – приводит слова Патрика Хэда Racingnews365.

Материалы по теме
«Мерседес» останется поставщиком силовых установок для «Уильямса» в 2026 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android