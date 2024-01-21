Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен рассказал, почему болеет за футбольный клуб ПСВ

Макс Ферстаппен рассказал, почему болеет за футбольный клуб ПСВ
Комментарии

Трёхкратный чемпион Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен рассказал, почему с детства болеет за футбольный клуб ПСВ из Эйндховена.

«Это началось с моего отца, в своё время его спонсировала компания Philips. Тогда его регулярно приглашали на матчи ПСВ, и иногда я был с ним. Постепенно появляется связь, происходит щелчок, и ты уже ассоциируешь себя с клубом. Эмоционально ПСВ подходит мне больше, чем, скажем, «Аякс». Амстердам отличается от Эйндховена.

Я не связываю себя с каким-то конкретным футболистом. И сам не чувствую себя футболистом, хотя иногда могу попинать мяч. Я получаю удовольствие от просмотра матчей. Я и вправду стараюсь следить за матчами ПСВ, если удаётся», — приводит слова Ферстаппена издание Formule1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android