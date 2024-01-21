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Богданов выиграл 4-й этап ЧР по мотогонкам на льду, Валеев всё ещё лидирует в тотале

Богданов выиграл 4-й этап ЧР по мотогонкам на льду, Валеев всё ещё лидирует в тотале
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В Саранске завершился четвёртый этап личного чемпионата России по гонкам на льду. Он проходил 20 и 21 января.

Победителем двухдневной гонки стал Никита Богданов. Ему удалось записать на свой счёт 29 очков (из 30 возможных). Отметим, что на данном этапе Богданов выиграл 9 заездов из 10. На втором строчке оказался Дмитрий Солянников, который набрал 28 очков. Что касается третьего места, то его занял Динар Валеев – он набрал 26 очков по итогам двухдневной гонки.

После четырёх этапов лидером общего зачёта остался Валеев.

Итоговое положение гонщиков после четырёх этапов:

  1. Динар Валеев (Тольятти) — 107 очков
  2. Никита Богданов (Уфа) — 106 очков
  3. Дмитрий Солянников (Шадринск) — 101 очко
  4. Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский) — 82 очка
  5. Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) — 77 очков.
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