Богданов выиграл 4-й этап ЧР по мотогонкам на льду, Валеев всё ещё лидирует в тотале
В Саранске завершился четвёртый этап личного чемпионата России по гонкам на льду. Он проходил 20 и 21 января.
Победителем двухдневной гонки стал Никита Богданов. Ему удалось записать на свой счёт 29 очков (из 30 возможных). Отметим, что на данном этапе Богданов выиграл 9 заездов из 10. На втором строчке оказался Дмитрий Солянников, который набрал 28 очков. Что касается третьего места, то его занял Динар Валеев – он набрал 26 очков по итогам двухдневной гонки.
После четырёх этапов лидером общего зачёта остался Валеев.
Итоговое положение гонщиков после четырёх этапов:
- Динар Валеев (Тольятти) — 107 очков
- Никита Богданов (Уфа) — 106 очков
- Дмитрий Солянников (Шадринск) — 101 очко
- Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский) — 82 очка
- Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) — 77 очков.
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