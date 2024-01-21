Ферстаппен стал победителем виртуальной гонки «24 часа Дайтоны»

Голландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен, а также его партнеры по команде Оле Штайнбратен и Джанни Веккио одержали победу виртуальной гонке «24 часа Дайтоны».

Ферстаппен на автомобиле №69 (в прямой трансляции визуально отображался как №4) команды Team Redline одержал победу в классе GTD. Соревнование по симрейсингу проводилось на игровой платформе iRacing.

В прошлом Ферстаппен уже участвовал в этом крупном 24-часовом соревновании по киберспортивным гонкам.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам прошлого сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал Ферстаппен. При этом по ходу сезона-2023 Макс также досрочно стал трёхкратным чемпионом Формулы-1.