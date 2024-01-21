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Глава «Редлайна» оценил выступление Ферстаппена в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны»

Глава «Редлайна» оценил выступление Ферстаппена в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны»
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Глава киберспортивной команды «Редлайн» Атце Керкхоф прокомментировал победу экипажа голландского гонщика Формулы-1 Макса Ферстаппена в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны».

«За ночь Макс Ферстаппен проехал сразу четыре отрезка, по ходу которых ему пришлось действительно серьезно потрудиться. Это была очень хорошая гонка. Можно даже сказать безупречная», – приводит слова Керкхофа Racingnews365.

Напомним, сегодня, 21 января, голландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен, а также его партнеры по команде Оле Штайнбратен и Джанни Веккио, одержали победу виртуальной гонке «24 часа Дайтоны». Ферстаппен на автомобиле №69 (в прямой трансляции визуально отображался как №4) команды «Редлайн» одержал победу в классе GTD. Соревнование по симрейсингу проводилось на игровой платформе iRacing.

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