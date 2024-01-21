Технический директор «Мерседеса» — о настрое команды: осторожный оптимизм

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1.

«Если говорить о технической стороне дела, не думаю, что в межсезонье у какой-либо из команд может быть иной настрой, кроме осторожного оптимизма. Думаю, только ненормальный может испытывать чрезмерную уверенность, потому что вы знаете только одну часть этого уравнения – вам известно только то, что сделала ваша команда. Конечно, в какие-то годы бывало, что вы впервые выводили новую машину на трассу, гонщик её тестировал, после чего говорил: «Вам полагается премия, отличная получилась машина». Но даже в этом случае вы не до конца в это верили, пока вместе со всей командой не начинали по-настоящему проверять машину в боевом режиме», — приводит слова Эллисона издание Speedcafe.

Ранее Эллисон рассказал, о том, как команды Формулы-1 переживают межсезонье.