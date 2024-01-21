Команды Ф-1 решат, вводить ли в спринтах полностью реверсивную решётку

Формула-1 планирует применить перевёрнутую решётку в спринтах в соотвестивии с классификацией, сообщает издание Soymotor.
На следующей неделе по этому поводу пройдёт совещание между командами Формулы-1. Команды также рассмотрят вариант с перемешкой только первой десятки пилотов.
В случае, если будет одобрено изменение сетки согласно порядку проведения чемпионата мира, квалификация будет только одна — субботняя.
Напомним, ранее уикенд со спринтом всегда подразумевал две квалификации. Он имел следующий формат:
пятница: единственная тренировка и квалификация к воскресной гонке;
суббота: квалификация к короткой гонке и спринт;
воскресенье: традиционный Гран-при.