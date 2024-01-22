Технический директор «Альпин» рассказал, с чем связан регресс команды в сезоне-2023

Технический директор «Альпин» Мэтт Харман объяснил не самое удачное выступление команды в прошлом сезоне.

«Думаю, машины некоторых других команд превосходят нашу по аэродинамической эффективности. В начале сезона нам удалось немного подтянуться к нескольким соперникам, но топ-команды добились более заметного прогресса. В определённой степени это было связано с той прижимной силой, генерировать которую была способна наша машина, а кроме того, нам ещё нужно было разобраться с её особенностями – предстояло понять, как с ней работать. В течение всего года мы экспериментировали, пытаясь со всем этим разобраться. Какие-то результаты той работы были заметны, какие-то – нет. Но теперь мы надеемся эффективно применять полученную тогда информацию, чтобы выйти на более высокий уровень в этом году», – приводит слова Харман официальный сайт Формулы-1.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата 120 очков. При этом в 2022 году она заняла четвёртую позицию.