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Ферстаппен высказался о соперничестве с Хэмилтоном в Формуле-1

Ферстаппен высказался о соперничестве с Хэмилтоном в Формуле-1
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», ответил на вопрос по поводу соперничества с семикратным чемпионом мира гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Конечно, мы хотим побеждать друг друга, но, честно говоря, как только мы оказываемся наедине, мы становимся обычными парнями», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на The Times.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс добыл его по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Хэмилтон в прошлом году был третьим в общем зачёте.

Ранее Макс рассказал, почему болеет за футбольный клуб ПСВ.

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