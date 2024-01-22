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Уиндзор: Норрис захочет уйти из «Макларена» из-за Пиастри

Уиндзор: Норрис захочет уйти из «Макларена» из-за Пиастри
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Известный британский обозреватель Питер Уиндзор высказал мнение, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис может захотеть покинуть команду из-за усталости от товарища по команде Оскара Пиастри.

«Я думаю, Ландо изрядно надоест Оскар Пиастри к концу 2024 года и он будет очень рад уйти. Надеюсь, это будет «Феррари» или «Ред Булл». Но, если нет, это может быть «Астон Мартин» или кто-то в этом роде. Конечно, если Фернандо Алонсо не будет участвовать в гонках в 2025 году. Хотя я думаю, что Фернандо всё-таки захочет гоняться в 2025-м», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

Ранее на тему отношений между Норрисом и Пиастри мнением поделился руководитель «Макларена» Андреа Стелла. По словам Стеллы, их взаимодействия друг с другом – сильная сторона команды.

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